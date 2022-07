Am 01.07.2022 um 20:30 Uhr ereignete sich auf der L216, der Dientner Landesstraße, bei StrKm. 20,800 im Gemeindegebiet von Dienten am Hochkönig ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.

DIENTEN. Ein 22-jährige Pinzgauer fuhr von Dienten kommend in Fahrtrichtung Saalfelden die Dientner Landesstraße bergwärts. Kurz nach einer leichten Rechtskurve brach der PKW auf der nassen Fahrbahn aus und touchierte eine rechts am Fahrbahnrand verlaufende Mauer. In weiterer Folge schleuderte der PKW noch ca. 65 Meter bergwärts und kam quer zur Fahrbahn zum Stillstand. Bei dem Unfall wurden der Lenker sowie die Beifahrerin leicht verletzt und nach notärztlicher Erst-Versorgung mit dem Roten Kreuz ins Kardinal Schwarzenberg Klinikum in Schwarzach verbracht. Ein mit dem Lenker durchgeführter Alkomattest verlief negativ.

Die Dientner Landesstraße war für ca. zwei Stunden komplett gesperrt und für eine weitere halbe Stunde nur einspurig befahrbar. Die Freiwillige Feuerwehr Dienten war mit 4 Fahrzeugen und 20 Mann im Einsatz.