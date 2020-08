Im Gemeindegebiet von Weißbach bei Lofer kam ein Fahrzeug auf gerader Strecke aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.



LOFER. Am 15. August 2020 um die Mittagszeit fuhr ein 46-jähriger deutscher Staatsbürger mit seinem PKW auf der Pinzgauer Straße (B 311) in Richtung Saalfelden. Mit im Fahrzeug befanden sich auf dem Beifahrersitz seine 45-jährige Ehefrau sowie im Fonds der gemeinsame 11-jährige Sohn. Im Gemeindegebiet von Weißbach bei Lofer kam der Deutsche auf gerader Strecke aus bisher nicht bekannten Umständen nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr über die dem Fahrbahnrand angrenzende, etwa 1,5 m hohe Straßenböschung, stieß frontal gegen mehrere dort gelagerte Siloballen und kam schwer beschädigt in der Wiese zu stehen. Der Lenker, dessen Frau und auch der Sohn wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und an der Unfallstelle von Notarztteams von zwei Rettungshubschraubern sowie der Besatzung von zwei Fahrzeugen des Roten Kreuzes erstversorgt. Nach der Erstversorgung wurden die Frau und das Kind mit Hubschrauber ins Krankenhaus nach Schwarzach geflogen. Der Lenker wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus nach Zell am See verbracht.