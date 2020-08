ZELL AM SEE. Am 22. August um 8 Uhr meldete ein 32-jähriger Pinzgauer, dass sich in Zell am See auf der Loferer Bundesstraße soeben ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignet haben soll.

Nach Eintreffen der Polizisten an der Unfallstelle stellte sich heraus, dass der 32-Jährige mit seinem Pkw von Maishofen kommend in Richtung Stadtgebiet von Zell am See von der Straße abkam und dabei einen Pkw, welcher auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt war touchierte. Ein Zeuge konnte jedoch angeben, dass er die beschädigten Fahrzeuge bereits vor 8 Uhr wahrgenommen habe. Daraufhin wurde der Pinzgauer damit konfrontiert und gestand, dass der Unfall bereits gegen 3 Uhr passiert ist. Ein durchgeführter Alkotest ergab bei der Unfallaufnahme einen Wert von 0,54 Promille. Der Lenker wird wegen mehreren Übertretungen bei der zuständigen Behörde angezeigt. Ein Führerscheinentzugsverfahren wird eingeleitet. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie mussten abgeschleppt werden.