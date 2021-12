Wer Hilfe braucht, kann jederzeit zum Handy greifen. Unterstützung gibts rund um die Uhr, auch an den Feiertagen.



PINZGAU. Die Feiertage stehen vor der Tür – und können zur Belastungsprobe werden. "Nahezu das gesamte Jahr war bereits für viele Menschen herausfordernd – sei es in der Familie, in der Arbeit, im Alltag, mit der Gesundheit", weiß Christine Schläffer vom Forum Familie Pinzgau.

Christine Schläffer vom Forum Familie Pinzgau weiß, wo man in schweren Situationen Unterstützung bekommt.

Sie kennt die Sorgen vieler und betont: "Zu den Festtagen ist das Harmoniebedürfnis meist besonders groß. Doch nicht immer läuft alles nach Plan. Es kann vorkommen, dass man Hilfe und Unterstützung braucht."

"Ein Gespräch kann weiterhelfen"



Daher gibt es auch während der Feiertage und in den Weihnachtsferien rund um die Uhr Notrufnummern, bei denen man von Expertinnen und Experten beraten wird. "Ein Gespräch kann vieles bewirken – ein Gespräch kann stärken und weiterhelfen", sagt Christine Schläffer. Sie appelliert daher an alle, die sich in einer angespannten Situation befinden: "Haben Sie keine Scheu vor der Inanspruchnahme dieses völlig anonymen und kostenlosen Angebots!"

Um im Ernstfall nicht lange nach Nummern suchen zu müssen, hat das Forum Familie (die Elternservicestelle des Landes) eine Übersicht zusammengestellt:

Diese Notrufe sind 24/7 erreichbar:



Auch während der Weihnachtsferien und der Feiertage 2021/2022 sind diese Krisentelefonnummern jeden Tag rund um die Uhr erreichbar: