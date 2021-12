Am 26. Dezember kurz nach 3.00 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einem Brand in die Peter-Buchner-Straße gerufen.

KAPRUN. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die beiden Bewohner und zwei weitere Familienangehörige bereits die Brandwohnung verlassen. Da sie Brandgase einatmeten, wurden sie vom Roten Kreuz zur Behandlung in die Tauernklinikum Zell am See gebracht. Der Feuerwehr gelang es nach gut einer Stunde den Brand zu löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.

