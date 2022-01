Sarah Dreier sorgte mit einem ausgezeichneten 4. Platz beim Vertical Weltcup-Rennen in Andorra für ein weiteres Spitzenergebnis.

ANDORRA. Beim heutigen Vertical-Weltcuprennen der Skibergsteiger in Andorra überzeugte das rot-weiß-rote Team erneut mit einem hervorragenden Teamergebnis. Bei den Damen lag Sarah Dreier vom Start weg im Spitzenfeld und konnte bis zum letzten Anstieg auf eine Podiumsplatzierung hoffen. Erst auf den letzten Metern wurde die Pinzgauerin noch von der Französin Emily Harrop eingeholt. Den Sieg holte sich in souveräner Manier die Schwedin Tove Alexdersson, vor Axelle Gachet Mollaret. „Es war ein unglaublich hartes Rennen und vielleicht habe ich auf den ersten Metern auch etwas zu viel Gas gegeben. Ich habe mich einfach richtig gut gefühlt und konnte super mithalten. Das hat sich hinten raus etwas gerächt, da musste ich wirklich richtig beißen und bin jetzt über den vierten Platz super happy," so Dreier.