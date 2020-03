Franz Wilfan, der Dauerbrenner und Kapitän der Zeller Eisbären, verlässt die Bergstadt.

ZELL AM SEE. Mit Franz Wilfan verlieren die Zeller Eisbären einen starken Charakter und tollen Eishockeyspieler. Er war Vorbild über acht Jahre und in den letzten Jahren auch Kapitän der Zeller. Er wird wie auch Florian Aigner, Christoph Herzog und Martin Oraze die Eisbären verlassen. Was meint der Kärntner zu seinem Abgang?

Wunderschöne Jahre

Ich hatte 8 wunderschöne Jahre in Zell am See. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich so lange in so einer schönen Region mit so wunderbaren Menschen leben durfte. Mir ist dieser Schritt nicht leicht gefallen. Ich bin auch wirklich sehr dankbar dafür, dass mich der Verein weiterhin halten und mit mir verlängern wollte. Jedoch war es für mich aufgrund privater wie auch beruflicher Gründe an der Zeit aufzuhören. Ich bin in der glücklichen Situation die Entscheidung im bereits fortgeschrittenen Alter und in voller Gesundheit, was im Sport oftmals ja nicht der Fall ist, selbst treffen zu können. Wir hatten in meiner Zeit in Zell am See natürlich auch einige schwere Zeiten zu überstehen.

Stolz auf die Mannschaft

Dennoch bin ich stolz dass speziell in diesen Momenten die Mannschaft zusammen gehalten hat und auch immer hinter mir stand. Für Zell am See ist der Einzug ins Playoff als Erfolg zu werten. Diesen konnten wir in meinen ersten vier Jahren erreichen, in den weiteren vier Jahren leider nicht. Zumindest hatten wir immer alles probiert und waren zumindest auf Schlagdistanz. Ich nehme wirklich sehr viele schöne Erinnerungen mit und werde die Eisbärenfamilie natürlich vermissen. Ich wünsche dem Verein und meinen verbleibenden Mitspielern nur das Beste und eine erfolgreiche Zukunft.