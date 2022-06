Nachhaltigkeit im Fokus: Der Bründl Sports Flagshipstore in Kaprun erhielt als erster Sporthändler in Österreich das Nachhaltigkeits-Zertifakt "DGNB" der österreichischen Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI). Außerdem freut man sich in Kaprun über den ÖGNI-Kristall.



KAPRUN. Die österreichische Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI) hat den im Oktober 2021 eröffneten Bründl Sports Flagshipstore in Kaprun mit Platin und Kristall ausgezeichnet. Bründl ist damit der erste Sporthändler in Österreich, der dieses wertvolle Nachhhaltigkeits-Zertifikat "DGNB" der ÖGNI entgegennehmen darf.

"Wir sind sehr stolz, mit dieser Zertifizierung einen hohen ökologischen, ökonomischen und soziokulturellen Mehrwert für unsere Umwelt und in der täglichen Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeiter zu schaffen", sagt Tom Vorreiter (Geschäftsleitung Marketing und Expansion).

DGNB Zertifikat der ÖGNI in Platin und Kristall für den Bründl Sports Flagshipstore Kaprun.

Foto: Bründl-JFK

Nachhaltigkeit beim Bau berücksichtigt



"Wir haben keine Mühen gescheut, um den höchsten Standard Platin und den Kristall zu erreichen und somit auch einen wertvollen Beitrag für Mensch, Wirtschaft und Umwelt zu leisten", betont Geschäftsführer Christoph Bründl.

Gemeinsam mit den Architekten von blocher partners aus Stuttgart und der Bauleitung MAB aus Kaprun ist es gelungen, ein Innenraumkonzept zu schaffen, das sämtliche Aspekte der Nachhaltigkeit vom Großen bis ins Kleine berücksichtigt. "Unsere Vision ist es, ökologische, soziale und ökonomische Belange in Einklang zu bringen und Lebensräume mit einem verantwortungsvollen Umgang für Mensch und Natur zu entwerfen und zu bauen", so der verantwortliche Architekt Dieter Blocher.

