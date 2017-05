67. Österreichischer Städtetag

Zell am See

, 5700 Zell am See AT

Ferry Porsche Congress Center , 5700 Zell am See AT

Zell am See: Ferry Porsche Congress Center |

Die Stadtgemeinde Zell am See und Herr Bürgermeister Peter Padourek, MA laden Sie ganz herzlich zum 67. Österreichischen Städtetag ein. Die Generalversammlung des Österreichischen Städtebundes findet von 17. bis 19. Mai 2017 in Zell am See statt.