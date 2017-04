Betrunkener verursachte Unfall auf Schneefahrbahn

28.04.2017, 08:33 Uhr

Presseaussendung der Polizei Salzburg

NIEDERNSILL. In der Nacht hatte sich bei den winterlichen Fahrbedingungen - die Fahrbahn war matschig und es herrschte dichter Schneefall - bei Walchen ein Verkehrsunfall ereignet.Der Unfalllenker war von der Fahrbahn abgekommen und in die Wiese gestürzt. Der 24-jährige Maler aus Neukirchen konnte sich selber befreien, und den Notruf wählen.Nach Eintreffen des Roten Kreuz Zell am See wurde er in das KH Zell am See verbracht. Er hat sich eine schwere Verletzung im Bereich eines Halswirbels zugezogen und wurde stationär aufgenommen.

Die Freiwillige Feuerwehr Piesendorf war mit insgesamt zwei Fahrzeugen und 12 Mann im Einsatz. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.Bei dem Mann konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Der Alkomattest ergab einen Wert von 0,57 mg/l. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen.