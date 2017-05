Chor Impulse aus Niedernsill: "Unsere Fans sind echt spitze"

10.05.2017, 15:53 Uhr

Der Salzburger Chorverband und die Bezirksblätter suchten den beliebtesten Chor Salzburgs. Voilà, hier ist er!

NIEDERNSILL/SALZBURG (cn). Und gewonnen hat... die Chorgemeinschaft "Impulse" aus Niedernsil! Das exakte Ergebnis kann sich wahrhaftig sehen lassen: Trotz jeder Menge Teilnehmer - zur Auswahl standen alle 400 Salzburger Chöre - wurde auf der Bezirksblätter-Website www.meinbezirk.at beeindruckende 3.317 Mal für die Sängerinnen und Sänger aus dem Pinzgau gevotet. Schwer auszumachen, was größer ist - die offensichtliche Begeisterung der "Impulse"-Fans oder der Jubel darüber bei den Chor-Mitgliedern. "Einfach toll, wir sind so glücklich über diesen Sieg. Unsere Fans sind einfach spitze", freuen sich Chorleiterin Anni Egger und Ausschussmitglied Christine Schläffer im BB-Gespräch.

Berühren und begeistern

Singen aus Leidenschaft und mit viel Kreativität

Die Chorgemeinschaft, welcher derzeit rund 35 engagierte Mitglieder angehören, entstand aus dem 1994 von Dora Lechner gegründeten Kinder- und Jugendchor "Lollipop". Die späteren Chorleiterinnen waren Anni Egger und Eva Gruber. Seit Kurzem ist es wiederum Anni Egger, welche die Geschicke der "Truppe" leitet. Sie erzählt vom Gemeinschaftssinn aller Mitglieder, von gegenseitigem Füreinander-da-sein, von stimmungsvollen Auftritten - auch gemeinsam mit anderen Sängern und Musizierenden - und natürlich auch von der riesengroßen Freude am eigenen Tun einerseits und andererseits vom Glück, die Zuhörer mit dem Gesang berühren und begeistern zu können."Weil wir so gerne singen, tun wir das oft ganz spontan - zum Beispiel bei gemeinsamen Ausflügen. Im Bus, im Zug oder wo wir halt gerade sind."Etwa jedes zweite Jahr steht ein großes Charity-Konzert auf dem Programm, wobei großer Wert auf ein einheitliches Erscheinungsbild gelegt wird. Einmal waren es rote Schuhe zu schwarzer Kleidung, ein andermal blaue Perücken und ein drittes Mal ein Outfit im ABBA-Look. Alljährlicher Fixpunkt ist die Umrahmung der Gottesdienste zu Ostern, zu Weihnachten und am 31. Dezember. Auch bei Hochzeiten wird gerne gesungen. Das Liedgut ist enorm vielfältig, wobei bevorzugt rhythmisch beschwingte Lieder angestimmt werden.Mehr Infos:www.chor-impulse.atFacebook: Impulse Niedernsill