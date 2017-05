Lions Club Mittersill: 1.156 Euro für das Projekt "Straßenkinder"

03.05.2017, 16:52 Uhr

Anlässlich des 100-Jahr Jubiläums von Lions International lud der Lions Club Mittersill Josef Nuster mit seinem Vortrag „Faszination Südamerika“ ins Nationalparkzentrum ein. Dabei wurde auch kräftig gespendet.

"Normalerweise" hilft der Lions Club in der Umgebung

MITTERSILL. Viele Besucher rückten aus und erhielten spannende und interessante Informationen über die Region, die Kultur und in die Menschen in Südamerika. Der Vortragende wurde von Gitarrist Alfrede Garcia-Navas begleitet.Als Teil des weltweit größten Serviceclubs sieht es der Lions Club Mittersill auch als seine Aufgabe, dieses Netzwerk zu pflegen und mit Veranstaltungen anlässlich des Jubiläumsjahres mit Leben zu füllen. Seit dem Jahr 1972 gibt es den Lions Club Mittersil; Auftrag und Ziel ist es, Menschen in der Region zu helfen. Das Motto des Clubs lautet: „Wir helfen – schnell und unbürokratisch!“ Und so werden Ansuchen rasch behandelt und mit einer finanziellen Unterstützung kann eine schwierige Zeit oft überbrückt werden. An dieser Stelle bedanken sich die Clubmitglieder bei allen, die sie dabei tatkräftig unterstützen - vor allem auch bei den Lions-Frauen.

Die Summe wurde vom Lions Club Mittersill verdoppelt

Für das Projekt Straßenkinder von Josef Nuster wurden anlässlich dieses Vortrages Spenden in der Höhe von 578 Euro gesammelt und vom Lions Club Mittersill verdoppelt.