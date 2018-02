Mittersill: Mit dem Spitals-Zubau wird Anfang März 2019 gestartet

07.02.2018, 18:17 Uhr

Heute wurden die getroffenen Planungsprämissen öffentlich bekanntgegeben; ebenso wie die Funktionen, die in einem neuen Zubau untergebracht werden.

SALZBURG / MITTERSILL. Bereits gestern abend wurden im Tauernklinikum-Standort Mittersill die Oberpinzgauer Bürgermeister vom zuständigen Referenten LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP) über die nunmehr ausgearbeiteten Zukunftspläne unterrichtet.• 2 Operationssäle3 Aufwachbetten5 Tagesklinische Betten4 Intermediat Care Betten• Pro Stationsebene werden 30 Betten ausgeführt, und die Station personell optimal bespielen zu können.

• Möglichst variable Bettenstruktur (4-Bett-, 3-Bett- 2-Vett- und 1-Bettzimmer)• Die Küche samt Speisesaal wird im Zubau untergebracht.• Die Flächen für das Rote Kreuz werden im Zubau untergebracht.• Die Ambulanzfläche soll mit extramodalen ambulanten Leistungen ergänzt werden.• In Summe stehen am Standort Mittersill wochentags 99 Akutbetten zur Verfügung.• Auslobung eines EU-weiten Ausschreibungsverfahren für die Architektur.• Übergabe der Unterlagen an die Architekten (KW 8/ 2018)• Abgabe der Wettbewerbsbeiträge (KW 16/2018)• Juryentscheidung (KW 17/20189• Planungsbeginn (KW 19/2018)• Vorentwurf (KW 31/2018)• Einreichung (KW 50/2018)Baubeginn Neubau (KW 9/2019)