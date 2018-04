Taxenbach: Paragleiter nach Absturz unverletzt geborgen

22.04.2018, 07:59 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

TAXENBACH. In Taxenbach, Bezirk Zell am See, meldete gestern gegen 15.20 Uhr ein 33-jähriger Polizist, der selbst mit seinem Gleitschirm im Bereich Taxberg flog, den Absturz eines Paragleiters. Er kreiste solange über den Absturzort bis die Einsatzkräfte den abgestürzten Gleitschirmpiloten, einen 45-jährigen Informatiker, um 16.20 Uhr unverletzt bergen konnten.Dieser gab an, dass sein Gleitschirm im Schnellflug auf ca. 2800 Metern Seehöhe zusammengeklappt sei. Nach einem Höhenverlust von ca. 700 Meter habe er den Rettungsschirm geöffnet und sei mit diesem ca. 300 Meter tiefer in den Wald gestürzt.