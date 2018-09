Eishockey: Eisbären im Gespräch über die Ziele in der neuen Saison

08.09.2018, 09:49 Uhr

Fredrik Widen, Fabian Scholz und Patrick Machreich stellten sich den Fragen der Journalisten.

Die Bezirksblätter Pinzgau befragten bei der Pressekonferenz Fredrik Widen, Fabian Scholz und Patrick Machreich über die heurige Mannschaft und die Ziele für die kommende Saison."Wenn du solch eine Mannschaft zusammenstellst musst du mindestens ins Play-off kommen. Wir haben heuer gute Möglichkeiten dieses Ziel zu erreichen. Das was ich jetzt im Training und in den Vorbereitungsspielen gesehen habe, ist das Team stark genug um das zu schaffen. Es sind gut Legionäre dazu gekommen, dazu haben wir starke österreichische Spieler, da können wir eine gute Einheit bilden. Wir haben einen harten Start vor uns. Gegen KAC haben wir uns schon immer schwer getan. Das Team hat gut gegen starke Gegner gespielt, aber gegen vermeintlich schwächere haben wir uns immer schwer getan. Aber wir hoffen, dass sich das in diesem Jahr ändert."

"Die Ergebnisse in den Vorbereitungsspielen darf man nicht überbewerten. Wir haben uns aber von Spiel zu Spiel gesteigert. Die Vorbereitung an sich war sehr gut, haben sehr hart trainiert. Der Kader ist heuer sehr gut. Punktuell haben wir uns sehr gut verstärkt, ich glaube, dass wir mit jedem in der Liga mithalten können."Die Qualität der Defensive ist gleich, wie letztes Jahr. Ich fühle mich als Goalie hinten gut aufgehoben. Trotzdem brauchen wir eine gute Offensive, die aber jetzt noch Zeit braucht um in die Mannschaft zu finden. Die Mannschaft wird aber heuer sicher offensiv stärker sein, das sollte sich auch bei den Toren niederschlagen. Wenn man einmal zwei, drei Tore vorne ist, dann spielt man sich einfach leichter. Aber es kommt sicher noch viel Arbeit auf uns zu. Vorher war das Training auf die Kondition ausgerichtet, jetzt geht es um die Taktik, Über- bzw. Unterzahlspiel usw. In den Vorbereitungsspielen ging es einmal darum, die richtigen Linien zu finden. Der Auftakt gegen den KAC wird sicherlich schwer, aber ich mag so und so keine Spiele, die einfach sind. Wir müssen jeden Gegner ernst nehmen. Wir können jeden in der Liga schlagen, aber da müssen alle über ihre Grenzen gehen."