Geschenke für große und kleine Zwergerl

16.10.2017, 17:16 Uhr

Der Auslöser für den "Zwergalladen" war eigentlich ihre Tochter Alina (vier Jahre). Sie bietet jedoch nicht nur ihre liebevoll geschneiderten Windeltaschen, Malstiftmappen, Stofftiere etc. an, sondern hat durch ihren Bruder und ihren Vater auch Geschenke für jeden Anlass aus Holz und Metall. Ihr Bruder Manuel ist gelernter Schlosser und trägt mit Herzen, Rosen, Tieren etc. zum bunten Sortiment im "Zwergalladen" bei. Vater Norbert wiederum ist der "Holzwurm". An seiner Werkbank entstehen Schüsseln, Weihnachtsbäume und jede Menge kreative Sachen, die er ausprobiert. Wie seine Holzbirnen für Schnapsflaschen und -gläser. Sehr beliebt sind auch die Holzschachteln in allen Größen, in die Janine unterschiedliche Sprüche und Motive brennt.Wer die Sachen der Familie Feiersinger kennenlernen möchte, jedoch den Weg auf den Berg scheut: Am 25. November gibt es eine Adventausstellung beim Oberwirt in Viehhofen.