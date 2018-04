Saalfelden: Geburtstagsfeier beim Sägewerk Schößwendter

26.04.2018, 11:58 Uhr

Seniorchef Paul Schößwendter feierte am 29. April 2018 seinen 85. Geburtstag.

SAALFELDEN. Der Seniorchef vom Sägewerk Schößwendter in Saalfelden übernahm in den1950er-Jahren von seinem Vater ein kleines Sägewerk in Hinterthal bei Maria Alm. 1960 erwarb er den heutigen Standort in Saalfelden. Der Jubilar hat in den vergangenen Jahrzehnten maßgeblich zum Ausbau und zur Modernisierung des Betriebes beigetragen. Heute zählt das Familienunternehmen österreichweit zu den modernsten und leistungsfähigsten Säge- und Hobelwerken.