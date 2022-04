Beim zehnten Jubiläum der Pizza-Spendenaktion des Werfener Restaurants Bella Grotta sammelte Inhaber Dzemsi "Giovanni" Begzati 7.350 Euro für die Kinder- und Jugendpsychiatrie des Kardinal Schwarzenberg Klinikums in Schwarzach – die zweithöchste Summe seit bestehen der Aktion.



WERFEN. "Danke, danke, danke", sagt Giovanni Begzati vom Werfener Restaurant Bella Grotta zum Abschluss seiner Spendenaktion. "Nach drei Tagen Pizza machen, wie am Fließband, freuen wir uns jetzt über eine Spendensumme von 7.350 Euro zusammen, die wir nun der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Krankenhauses in Schwarzach übergeben können." Alexander Holzknecht, Primar der Kinder- und Jugendpsychiatrie, freut sich über die großzügige Spende des Werfener Restaurants: "Mit der Spende können wir unter anderem Kindern und Jugendlichen aus finanziell schwächeren Familien den Zugang zu kostspieligen Therapien ermöglichen."

Zweithöchster Betrag



Vor zehn Jahren begann die Idee der Spenden-Aktion im Werfener Bella Grotta. Seither sind tausende Euro zusammengekommen und zahlreiche wohltätige Organisationen oder auch Familien wurden in der Region unterstützt. Die Rekordsumme vom letzten Jahr konnte man zwar heuer nicht übertreffen – aber mit einer Gesamtsumme von 7.350 Euro landete man den zweithöchsten Spendenbetrag der Aktion. "Und das alles trotz Corona und den Teuerungen", sagt Giovanni Begzati noch stolz, als er den Spendencheck an Alexander Holzknecht übergibt.

