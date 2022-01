Ein Niederösterreicher stürzte eine rund zwei Meter hohe Böschung hinunter. Er wurde dreieinhalb Stunden später tot gefunden.



MÜHLBACH. Am 16. Jänner kam es in Mühlbach zu einem tödlichen Skiunfall. Ein 56-jähriger Niederösterreicher verbrachte den Tag im Skigebiet und kehrte am Nachmittag in eine Alm ein. Am Abend verließ er diese und fuhr die Familienabfahrt Richtung Tal hinunter. Schließlich verließ er die Piste unterhalb der Scheppal-Alm in Richtung des dortigen Parkplatzes. Dort stürzte er eine rund zwei Meter hohe Böschung hinunter und blieb liegen. Erst dreieinhalb Stunden später wurde er gefunden – sofort eingeleitete Wiederbelebungs-Maßnahmen blieben aber erfolglos.

