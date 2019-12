Bei der Tourismusschule Bad Hofgastein arbeiten Schüler, Eltern und Absolventen zusammen um den Betroffenen der Unwetter im November zu helfen.



BAD HOFGASTEIN. Die schweren Unwetter im November trafen das Gasteinertal hart. Da jeder Euro bei der Beseitigung der Schäden hilft wollte auch die Tourismusschule Bad Hofgastein ihren Beitrag leisten. Deshalb spendete sie den Betrag, der beim Gasteiner Kirtag von der Schule eingenommen wurde. Dieser wurde von der Wirtschaftskammer Salzburg zusätzlich verdoppelt. Darüber hinaus widmen die Schüler der Abschlussklassen ihre Ballspenden den Betroffenen der Murenabgänge in Gastein. Ihrem Beispiel folgend übergaben die Eltern beim Elternsprechtag Mitte Dezember noch Spendengelder und auch der Absolventenverband der TS Bad Hofgastein beteiligte sich. So konnten alle voll stolz bei der jährlichen Schüleradventfeier einen Betrag von 3.700 Euro an Josef Salzmann, Initiator des Spendenaufrufs, überreichen.