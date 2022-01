Die Radstädter Krippenausstellung kann man noch bis 2. Februar bestaunen. Nun erhielt die Winterkrippe sogar den Bischöflichen Segen von Erzbischof Franz Lackner.

RADSTADT. Bedingt durch den Lockdown am Ende des vergangenen Jahres konnte die Radstädter Krippen-Ausstellung erst am 18. Dezember öffnen. "Daher haben wir uns entschlossen, die heurige Krippenausstellung noch bis Maria Lichtmess – am 2. Februar – mit frisch gesegneter Winterkrippe zu verlängern", gibt der Radstädter Museumsverein bekannt. Mit dabei ist auch die am 8. Jänner vom Salzburger Erzbischof Franz Lackner gesegnete Winterkrippe, die im Sakralraum des Radstädter Heimatmuseum "Schloß Lerchen" aufbewahrt wird. Die Ausstellung von 16 Krippen ist jeweils Samstag und Sonntag von 14:30 bis 20 Uhr zu besichtigen.

Das könnte dich auch interessieren:

170 Starter eilten vom Tal über den Knappensteig ins Mosott

Der Ennspongau kommt weiter nicht zum Zug



Mehr News aus dem Pongau findest du >>>HIER<<<

Bleib immer informiert mit dem Bezirksblätter Newsletter!

>>>HIER<<<