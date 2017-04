Winter und Frühling am Jägersee

23.04.2017, 21:38 Uhr

Zu jeder Jahreszeit ist es ein wahrer Genuss dort zu fotografieren und um neue Energie zu tanken.Diesmal sind noch die Berge tief verschneit, der See spiegelt sich im glasklaren und türkisfarbigen Wasser und die Wiesen leuchten im satten grün.Der Rundgang um den See war mir zu wenig, daher ging ich in die Schwabalm hinein, wo noch tiefster Winter war. Dafür sah ich noch einige Schneerosen, die sich schon leicht rot verfärbten.Es war ein traumhafter Apriltag!