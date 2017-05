Schule wird fit gemacht

11.05.2017, 14:14 Uhr

Schwarzach bringt das "Innenleben" des Volksschulgebäudes auf Vordermann und installiert eine schulische Tagesbetreuung.

"Aus der Notwendigkeit, Räumlichkeiten um 200.000 Euro zu adaptieren, um die schulische Tagesbetreuung in Schwarzach etablieren zu können, wurde eine Generalsanierung der Volksschule um 2,3 Millionen Euro", erzählt Schwarzachs Bürgermeister Andreas Haitzer und lacht. "Das hört sich dramatischer an, als es ist. Unsere Schule wurde in den 70er Jahren errichtet. 2004 wurden Fenster, Heizungen und das Dach ausgetauscht. Nun packen wir mit der Etablierung der schulische Tagesbetreuung gleich den gesamten Innenbereich an."

Außenstiege installieren

Hausübungsbetreuung abgelöst

Zum Zeitplan:

In den Sommermonaten werden die Böden neu verlegt, die Turnhalle, der Werkraum und die Toilettenanlagen generalsaniert. Die Klassen bekommen eine neue Ausstattung mit elektronischen Tafeln und die Brandschutzbestimmungen verlangen eine Außenstiege, um sichere Fluchtwege zu gewährleisten. "Der Umbau soll mit Schulbeginn im Herbst abgeschlossen sein. Dann starten wir auch mit einer Gruppe in die schulische Tagesbetreuung. Dort gibt es Essen aus dem Seniorenheim, Hausübungsbetreuung und Freizeitprogramm bis 16 Uhr", erklärt Haitzer.Bis dato bietet Schwarzach eine sogenannte "Hausübungsbetreuung" an, die zwischen 20 und 25 Kinder täglich "versorgt". "Da die schulische Tagesbetreuung mit ihrer Anmeldekultur nicht mehr so flexibel umgeht, wie es unser Angebot getan hat, rechnen wir zuerst mit etwas weniger Kindern. Ich bin aber sicher, dass auch diese 'Klasse' bald komplett ausgelastet sein wird", so der Ortschef.Bereits im Mai werden die Arbeiten in der Turnhalle beginnen. Der Hauptumbau wird in den Sommerferien erfolgen. Den letzten Schliff erhält die Fassade, die neu bemalt wird. "Optisch soll die Volksschule an den Kindergarten daneben angepasst werden. Das heißt die Hauptfarben werden grau und gelb sein", verrät der Bürgermeister.