Vier neue Gebäude fürs Seniorenwohnhaus St. Veit

31.12.2017, 03:30 Uhr

Vier Wohngemeinschaften

Das Seniorenwohnhaus ist in vier Wohneinheiten zu je 12 Bewohnern aufgeteilt. Die Zimmer sind in alle Himmelsrichtungen angelegt und mit Terrasse oder Balkon ausgestattet. Für Ehepaare besteht dieMöglichkeit, zwei Zimmer zu verbinden. Alle Wohneinheiten haben direktenZugang zum Garten. Integriert wird auch eine Abteilung Betreutes Wohnen mit 15 Einheiten sowie eine Tagesbetreuungsstätte. Für "Junges Wohnen" sind 16 Einheiten vorgesehen. So soll ein Generationenverbindendes Wohnprojekt umgesetzt werden. Die voraussichtliche Fertigstellung soll im Herbst 2019 erfolgen.