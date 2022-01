Zwölf Lehrberufe werden an der Berufsschule in Ried gelehrt. Im Schuljahr 2020/21 wurden rund 1.400 Schüler von 63 Pädagogen unterrichtet.



RIED (nagl). Die Berufsschule in Ried gilt laut Direktor Reinald Katzinger als das Logistik-Kompetenzzentrum in Oberösterreich. Denn hier werden Schüler neben dem Zweig Betriebslogistik auch in den Berufen Speditionslogistiker und Speditionskaufmann ausgebildet. Um die Logistik-Kompetenz weiter steigern zu können, hat die Firma Linde die Berufsschule mit einem Elektro-Stapler ausgestattet. "Mit diesem modernen Gerät können wir unseren Bildungsauftrag noch besser erfüllen. Neben dem anschaulichen Einsatz im Unterricht bieten wir außerschulisch auch einen Staplerkurs für unsere Logistik-Schüler an. Diese Zusatzqualifikation steigert die Chancen am Arbeitsmarkt wesentlich", so Direktor Katzinger.

Oberösterreichs beste Tapezierer und Polsterer



Ihr besonderes Talent mit Stoffen, Böden und Tapeten stellten die Schüler der Berufsschule Ried beim Landeslehrlingswettbewerb der Tapezierer/Dekorateure und Polsterer unter Beweis. Valentin Singer aus Sierning holte sich mit seiner Leistung den Landessieg. Platz zwei ging an Bettina Simmer aus Aistersheim. Den dritten Platz sicherte sich Christine Walter aus Inzersdorf. Bei den Polsterer-Lehrlingen war Bernadette Felber aus Geretsberg erfolgreich.

Weiterer Fokus auf Sport



Seit dem Schuljahr 2018/19 werden alle Lehrlinge des oberösterreichischen Sportfachhandels an der Berufsschule Ried ausgebildet. "Wir, als Kompetenzzentrum des Sportartikelfachhandels, wollen die Praxis fördern und mehr Bezug zu Sportarten herstellen. Daher wurde der Unterrichtsgegenstand 'aktive Warenkompetenz im Sporthandel' entwickelt. Der Hauptfokus liegt darin, dass die Schülerinnen und Schüler die Waren des Handels selbst erleben können", erklärt Katzinger.

Um die hoch innovative Sportbranche mit gut ausgebildeten Fachkräften zu versorgen, wurde auch ein neuer Lehrberuf geschaffen: die Sportgerätefachkraft. Die dreijährige Ausbildung ist eine Mischung aus kaufmännischen und technischen Inhalten, wobei der Schwerpunkt auf der Technik liegt. Die ersten Lehrlinge starteten im Sommer 2020 mit ihrer Ausbildung. Zu den Ausbildungsinhalten zählen der Wintersport mit Ski- und Snowboardservice und der Montage von Skibindungen. Weitere Themen sind das Bootfitting, also das Anpassen von Skischuhen, Montage, Reparatur und Service von Fahrrädern und der gesamte Racketsport.

Erfolgreiche Zertifizierung



Aber auch "klassische" Berufe werden an der Berufsschule Ried gelehrt. So haben 21 Schüler der 3aBK (Bürokauffrau/-mann) die Zertifizierung des Moduls Finanzbuchhaltung sehr erfolgreich abgelegt. Dabei konnten sie ihre Kenntnisse, die immer öfter auch in Personalsuchanzeigen vorausgesetzt werden, durch die Ablegung der Online-Zertifizierung an der BMD-Akademie unter Beweis stellen. Die Zertifizierung besteht aus einem Mix von Multiple-Choice-Fragen und einem Praxisteil, bei dem Echtbelege gebucht werden müssen. Die Schüler konnten so die Umsetzung des erlernten Wissens für den Einsatz im Bereich Rechnungswesen bestätigen. Die Zertifizierung wird künftig für alle Lehrlinge der Sparte Bürokauffrau/-mann in den Abschlussklassen angeboten werden.

Die Berufsschule Ried bildet Lehrlinge in zwölf verschiedenen Berufen aus: