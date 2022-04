Nach zwei Jahren coronabedingter Pause ließen die Schüler*innen der BAFEP RIED die bewährte Sozialaktion wiederaufleben.

Für den guten Zweck wurde gekocht und gebacken. Anschließend verkaufte man die Leckereien an 4 Tagen im Bundesschulzentrum Ried.

Der Erlös von 1600 Euro wurde im Rahmen einer kleinen Osterfeier an Frau Brigitte Schabetsberger, der Vorsitzenden der Volkshilfe Ried - Schärding übergeben, um geflüchteten Menschen in und aus der Ukraine zu helfen.

Mit dieser Aktion soll den Menschen Hoffnung gegeben und eventuell auch ein kleines Lächeln der Zuversicht in die Gesichter gezaubert werden.

Auf dem Bild (von links):

Dir. Mag. Reinhard Wimroither

Brigitte Schabetsberger (Volkshilfe)

Maximilian Eberl (3B)

Nina Mayer (3B)

Mag. Katharina Greinecker (Klassenvorständin und Organisatorin der Osterfeier)