Die zwei Rieder Wintersportlerinnen Jacqueline Seifriedsberger (SC Waldzell) und Christina Födermayr (SC Union Hohenzell) dürfen zu den Olympischen Spielen, welche von 4. Februar bis 20. Februar in Peking stattfinden werden, fahren. Die Freude ist dementsprechend groß.

UTZENAICH/PATTIGHAM. “Dass ich mir meinen Olympia-Traum bereits mit 20 Jahren erfüllen kann, ist der absolute Wahnsinn”, sagt Christina Födermayr. Dass es für die Utzenaicherin tatsächlich geklappt hat, war so nicht zu erwarten. Eine Knieverletzung stoppte die Skicrosserin auf ihrem Weg nach China. “Die Ärzte entschieden sich gegen eine Operation, so stand ich nach neun Wochen wieder auf den Skiern”, sagt Födermayr. Bei ihren ersten drei Weltcuprennen überhaupt konnte Födermayr die Verantwortlichen überzeugen, dass sie die Richtige für die Spiele ist. Zuletzt reichte es für den tollen siebten Platz im schwedischen Idre Fjäll. Für die Olympischen Spielen in Peking hat die 20-Jährige keine konkreten Ziele: “Alles was ich dort erreiche, ist nach der geschafften Qualifikation nur noch Zugabe.”

"Dass ich mir meinen Olympia-Traum bereits mit 20 Jahren erfüllen kann, ist der absolute Wahnsinn" Christina Födermayr

Zweiter Streich für Seifriedsberger

Skispringerin Jacqueline Seifriedsberger aus Pattigham hingegen nimmt bereits zum zweiten Mal an den Winterspielen teil. 2018 in Pyeongchang (Südkorea) reichte es am Ende für Platz 13. Dass die 31-Jährige in Peking dabei sein wird, grenzt fast schon an ein Wunder. 2020 stoppte sie ein Kreuzbandriss, beim Comebackversuch 2021 war es wieder eine Verletzung, die eine komplette Saison zunichte machte. “Die Vorbereitung auf die aktuelle Saison verlief wirklich gut. Die Ergebnisse passten ebenfalls”, sagt Seifriedsberger, die aktuell im Weltcup auf den zehnten Platz liegt. Es sei ein harter Kampf um das Olympia Ticket gewesen, sie sei sehr glücklich und zufrieden, in Peking dabei zu sein, so die Skispringerin weiter.