Festzeltbetrieb am Lohnsburger Kirtag 2018

02.05.2018, 21:11 Uhr

Die bereits traditionelle Disco-Party TENTATION am Freitag wird heuer wieder mit einer Liveband gefeiert. Die international bekannte und anerkannte Band Jabberwalky wird die Stimmung im Zelt aufheizen. In einer „Riesen-Bar“, in „Bottle-Bars“ sowie in einer urigen Weißbierbar soll der große Durst der zahlreichen Partypeople gestillt werden.Bereits zum vierten mal in Folge setzt der Veranstalter am Samstagabend auf ein musikalisches Kabarett. Die Vierkanter - bekannt aus der TV-Show "Die Comedy-Chance" und von diversen Live-Auftritten im Fernsehen begeistern mit ihrem Programm "OHRAKEL - vokale Prophezeiungen"! Vorverkaufskarten für dieses Highlight sind unter www.oeticket.com sowie bei allen Vereinsmitgliedern zum sensationellen VVK-Preis von EUR 19,-- erhältlich. Doch auch nach dem Auftritt der Vierkanter wird noch was geboten: neben diversen Bars lädt besonders die aufwendig gestaltete und sehr gemütliche Weinlaube zum weiteren Verbleib ein! Ab 23 Uhr ist der Eintritt frei!Wie bereits im vergangenen Jahr wird der alljährliche Festzelt-Frühschoppen am Sonntag von der "Hoiz-Blech-Musi" gestaltet. Nach einem gepflegten Mittagessen im Zelt setzt die "Hoiz-Blech-Musi" aufgepeppt mit einer talentierten Sängerin das Programm im Bierzelt fort und wird das Zelt am späten Nachmittag nochmals ordentlich zum Brodeln bringen.Weiters veranstaltet der FC Union Lohnsburg nach der Premiere im Vorjahr auch heuer wieder ein Oldtimertreffen mit diversen Prämierungen für die Teilnehmer! Die Prämierungen und die anschließende Ausfahrt der Prachtvollen Fahrzeuge findet ab 13 Uhr im Festzelt statt.Der Abschluss im Festzeltbetrieb wird mit der Verlosung des großen FCU-Youngstars-Gewinnspiels eingeleitet! Alljährlich werden tolle Preise von LED-TV, über Laptop, X-Box, Fahrrad, diverse Urlaube, und viele weitere wertvolle Preise verlost! Lose sind bis kurz vor der Verlosung im und um das Zelt erhältlich!Der FCU Lohnsburg freut sich auf euer Kommen!Find us on Facebook: https://www.facebook.com/LohnsburgerKirtag2018/