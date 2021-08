Stolz auf ihre Leistungen ist Daniela Entner aus Ulrichsberg. Sie räumte bei den Europameisterschaften der Vollblutaraber in Wiener Neustadt richtig ab.

ULRICHSBERG. Im Reitsport europaweit erfolgreich zeigte sich auch heuer wieder Daniela Entner: Von 22. bis 25. Juli fanden in Wiener Neustadt die Europameisterschaften der Vollblutaraber statt (European Sports Championships, International Austrian- & International-Newcomer Championships). Dabei schaffte die Ulrichsbergerin in verschiedenen Sparten den Siegerplatz.

Bereits letztes Jahr hatte die Reitsportlerin an den Europameisterschaften der Vollblutaraber mit ihrem Pferd Erasmos erfolgreich teilgenommen: Im Bewerb Hunter Pleasure bekam sie eine Goldmedaille.

Zahlreiche Kriterien müssen erfüllt werden

Daniela Entner nahm bei den heurigen Pferdesport-Meisterschaften in den Sparten Dressurreiten, Classic Pleasure und Hunter Pleasure mit ihrem „Erasmos“ teil. In den Pleasure-Klassen sollen die Vielseitigkeit und die Rittigkeit des Vollblutarabers sichtbar gemacht werden. Gangqualität, Durchlässigkeit und Versammlungsfähigkeit wurden hier beurteilt.

Europäischer Verband für Vollblutaraber als Sponsor

In den USA bilden diese Klassen den Kern des Reitsports mit Vollblutarabern. Dieses wird nun auch seit mehreren Jahren in Europa durch die Ecaho gefördert (Der europäische Verband für Vollblutaraber Ecaho fördert die Pleasurebewerbe , sowie den Vollblutaraber im Sport und Schau).

Am 23. und 24. Juli fanden die Einlaufbewerbe und österreichischen Meisterschaften der Ecaho statt und die Qualifikationsbewerbe für die Europameisterschaftsbewerbe am letzten Tag. Reiterin Entner konnte sich in allen drei Sparten für die Finalbewerbe qualifizieren und auch die österreichischen Meisterschaften in allen Sparten gewinnen.

Goldmedaille in mehreren Sparten

So gab es am Sonntag für Entner mit ihrem Erasmos nicht nur die Goldmedaille für die Sparte Hunter Pleasure, sondern auch die Goldmedaille für den Allaround Champion – das erfolgreichste Pferd der Europameisterschaft. Zusätzlich bekam die ambitionierte Reitsportlerin die Silbermedaille in Dressur hinter Tara den Hartog auf Prime Vai Kossack aus den Niederlanden und die Bronzemedaille in Classic Pleasure hinter Emma Dorn (Deutschland) und Helena Jodie Byrne aus Dänemark. Damit verteidigte Entner bereits den ersten Platz bei der Europameisterschaft Hunter Pleasure aus dem Vorjahr.

Glücklich über die verdienten Reitsporterfolge

Über die Erfolge bei den Österreichbewerben freute sich die Ulrichsbergerin bei den Meister Dressur, Meister Hunter Pleasure und Meister Classic Pleasure. „Wenn's läuft, dann läuft's oft wirklich – und an diesem Wochenende ist es einfach perfekt“, sieht Reiterin Entner ihre Erfolge gelassen und weiß zugleich: „Um solche Erfolge feiern zu können, muss man auch hart trainieren, man braucht ein verlässliches und vor allem gesundes Pferd. Und wenn man eigentlich sein ganzes Leben auf den Sport einrichtet, ist es toll, wenn man immer wieder mal Erfolg hat. Dann fällt es leichter. Leider läuft es selten so perfekt, aber diesmal war es so und ich habe es sehr genossen.“