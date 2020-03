Tobias Krammer: „Im Bezirk Rohrbach gibt es lediglich 3 Bürgermeisterinnen.“

BEZIRK ROHRBACH. Vergangenen Freitag machten die Junos (Junge Liberale Neos anlässlich des internationalen Frauentages auf sich aufmerksam. „Jede dritte Führungskraft ist eine Frau. Frauen sind über die Hälfte der Bevölkerung. Sie arbeiten aber 63 Prozent unbezahlt und machen gleichzeitig über zwei Drittel des Bildungssystems aus“, so Landesvorstandsmitglied Tobias Krammer. Im Bezirk Rohrbach liegt die Frauenquote der Bürgermeister bei lediglich 8 Prozent. „Frauen machen so viel in der Gesellschaft aus. In der Politik sind sie aber noch nicht so stark vertreten. Es wird Zeit, dass auch Frauen aktiv in der Politik mitgestalten“, so der 18-Jährige. Junos Landesvorsitzende Sara Höller will junge Frauen motivieren, in der Politik aktiv zu werden: „Frauen müssen ihre Stärken und ihre Stimme nutzen und mitreden, wenn man sich ausmacht, wie man miteinander leben will. Für Chancengerechtigkeit müssen wir uns gemeinsam einsetzen. Nur wenn junge Leute in die Politik gehen, können sie ihre eigene Zukunft mitgestalten“, so die 23-Jährige abschließend.