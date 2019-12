Beamte der Polizeiinspektion St. Martin im Mühlkreis klärten bei umfangreichen Ermittlungen mehrere Diebstähle von Verkehrszeichen in St. Martin im Mühlkreis, Ottensheim und Rottenegg.

BEZIRK. Dabei nahm ein 23-Jähriger am Abend des 17. September 2019 beide Kennzeichen von einem Firmenfahrzeug in Aschach an der Donau, montierte diese auf einen nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw und holte damit seinen 18-jährigen Freund aus dem Bezirk Urfahr Umgebung ab. Die beiden fuhren dann nach St. Martin im Mühlkreis. Dort stahlen sie im Ortsgebiet eine Hinweistafel vor dem Parkplatz der Polizeiinspektion und eine weitere Hinweistafel in der Nähe des Pfarrhofes. Anschließend montierten sie einen neben der Landshaager Straße angebrachten Wegweiser ab und nahmen auch diesen mit. Danach fuhren sie nach Ottensheim, wo sie weitere zwei Hinweistafeln, darunter eine bei der Polizeiinspektion Ottensheim, stahlen. Zuletzt nahmen sie noch eine Hinweistafel im Ortsgebiet von Rottenegg mit. Die Beamten fanden sämtliche Hinweistafeln, unter anderem im Schlafzimmer des 18-Jährigen, wieder. Die beiden zeigten sich geständig. Sie werden angezeigt.