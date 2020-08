Pflegende Angehörige können Überforderung vermeiden, indem sie Grenzen setzen, und sich nicht durch zu hohe Eigenansprüche und überzogene Forderungen anderer unter Druck setzen lassen.

ROHRBACH-BERG. Die Caritas-Servicestelle für pflegende Angehörige in Rohrbach lädt am Samstag, 5. September, von 9 bis 12 Uhr zum Workshop „Bleib doch noch da“ – Sich einlassen ohne vereinnahmt zu werden“ ein. Gerhard Kapl, Lebens- und Sozialberater und Trainer, zeigt auf, wie es gelingen kann, achtsam mit sich selbst umzugehen, um sich im Pflegealltag nicht zu verlieren.

Selbstfürsorge im Pflegealltag für Angehörige

Etwa 80 Prozent der pflegebedürftigen Menschen in Österreich werden zu Hause durch Angehörige gepflegt. Das eigene Wohlergehen stellen die pflegenden Angehörigen dabei meist hinten an. „Um seelisch und körperlich gesund zu bleiben ist es als betreuender und pflegender Angehöriger wichtig, nicht nur gut für den Angehörigen, sondern auch gut für sich selbst zu sorgen, denn: Geht es ihnen gut, geht es der Familie gut“, so Ute Maria Winkler, Leiterin der Caritas-Servicestelle für pflegende Angehörige in Rohrbach-Berg.

Gerhard Kapl erarbeitet mit Ihnen gemeinsam folgende Themen:

• die Bedeutung von Grenzen in der Betreuung

• sich einlassen, ohne vereinnahmt zu werden

• Helfen statt Mit-Leiden

• grenzüberschreitende Situationen verändern

• wertschätzend Grenzen setzen bzw. Nein-Sagen

• wirksame Kommunikation, Umgang mit Kommunikationsproblemen

• emotional-energetische Abgrenzung, Selbstschutz und Regeneration

Bitte um Anmeldung bei: Mag. Ute Maria Winkler, Caritas-Servicestelle Pflegende Angehörige, Gerberweg 6, 4150 Rohrbach-Berg, telefonisch unter 0676 / 8776 2443 oder per Email an ute.maria.winkler@caritas-linz.at