Stets im September und Oktober zeigt das Holz- und Werkzeugmuseum Lignorama die besten Meisterstücke des aktuellen Jahrgangs der Tischlermeister. Bernhard Stütz aus Rohrbach ist es mit seinem zurückhaltend eleganten Meisterstück gelungen, sich zu qualifizieren, er gehört somit zu Österreichs besten Jung-Tischlermeistern.

BEZIRK ROHRBACH. Auch heuer präsentiert das Holz- und Werkzeugmuseum Lignorama in Riedau (Bezirk Schärding) die besten Meisterstücke dieses Jahrgangs. Zu sehen sind die erlesenen, ganz besonderen Meisterstücke von 4. September bis 25. Oktober. Zwölf Kandidaten, die in diesem Jahr ihre Tischler-Meisterprüfung in Österreich abgelegt haben, stellen sich heuer der Fachjury und dem Publikum im Wettkampf um den LignoramAward.

Publikum kürt Sieger



Das Publikum hat bis 24. Oktober die Möglichkeit, seinen Liebling zu wählen und so den Publikumssieger zu küren. Individuelles Design und perfekte Verarbeitung mit Funktionalität zu verbinden, sind die Hauptkriterien beim bundesweiten Wettbewerb in Riedau, der in Zusammenarbeit mit den Ausbildungsstätten der Bundesländer und dem Hauptsponsor Leitz veranstaltet wird.

Zeitloses Weinmöbel



Mit dabei im Wettbewerb ist auch Bernhard Stütz. Der Rohrbacher präsentiert ein Weinmöbel in Räuchereiche, das er "The Secret Cubes" genannt hat. Der Stil des Meisterstückes ist schlicht und zeitlos. Die Materialien dunkles Eichenholz und brünierter Stahl harmonieren und vermitteln ruhige Eleganz.

Das Museum ist Freitag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr sowie gegen Voranmeldung geöffnet. Infos unter 07764/6644 oder lignorama.com