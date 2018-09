130 Jahre Mühlkreisbahn

19.09.2018, 12:40 Uhr

Aus diesem Anlass fährt am 6. Oktober 2018 der planmäßige Zug um 09:29 Uhr ab Urfahr als Sonderzug mit zwei Desiro-Triebwagen nach Aigen-Schlägl.Im Stift Schlägl wird unter der Obhut vom Abt Martin eine Talkrunde mit LH Mag. Stelzer, LR Mag. Steinkellner, ÖBB Ing.Mag. Matthä, Landtagpräs. KommRat Sigl u.a. geführt. Dabei wird über den Weiterbestand der normalspurigen Bahn und ihrem Ausbau gesprochen werden.Weiters besteht die Möglichkeit in Rohrbach-Berg das dortige Mühlkreisbahnmuseum zu besichtigen, das Stift Schlägl bietet eine Führung an. Natürlich haben sie die Gelegenheit, das Mühlviertel wieder mal gemütlich und in Gesellschaft zu erFahren.Während der Fahrt besteht auch die Möglichkeit, die neue Broschüre zum 130. Geburtstag zu erwerben.Werner Schröter