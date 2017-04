Disco-Gottesdienst sorgt für Diskussionen

26.04.2017, 08:00 Uhr

Am Samstag, 6. Mai um 20.17 Uhr, wird der erste Disco-Gottesdienst im Empire gefeiert.

ST. MARTIN. Weil die Stiftskirche derzeit renoviert wird, hat sich das ehrenamtliche Jugendteam mit den Jugendpastoralbeauftragten Gedanken gemacht, wie man die beliebten Schlägler Jugendmessen trotzdem weiterführen kann. "Dabei ist der Wunsch aufgetaucht, im Mai und im Juni ganz bewusst an anderen Orten zu feiern", sagt die Jugendpastoralbeauftragte des Dekanates Sarleinsbach, Nicole Leitenmüller. Für Samstag, 6. Mai, 20.17 Uhr, hat man nun die Discothek Empire dafür ausgesucht. "Wir wollen mit der frohen Botschaft dorthin gehen, wo junge Menschen gerne sind", sagt Leitenmüller und ergänzt: "und die technischen und räumlichen Möglichkeiten der Diskothek nutzen." Dafür sperrt die Disco, die mit dem Grande Finale am Sonntag, 30. April, eigentlich in die Sommerpause geht, extra auf. "Es wird allerdings bei der Veranstaltung am 6. Mai kein Alkohol ausgeschenkt", heißt es aus dem Empire.

Pfarrer Bell lehnt das ab

Von der Idee des Disco-Gottesdienstes überhaupt nicht begeistert ist St. Martins Pfarrer Reinhard Bell. "Ich habe damit nichts zu tun und will mich dazu auch nicht äußern", sagte er auf Anfrage der BezirksRundschau knapp. Diese Ablehnung kann eine Mitorganisatorin, die namentlich nicht genannt werden will, nicht verstehen. "Schließlich findet auch beim Urwaldfest jedes Jahr im Zelt ein Gottesdienst statt, wo daneben gegrillt und Bier gezapft wird", sagt sie.

Disco ist kein Ort der Sünde

Bischof ist begeistert

"Uns ist die Zwiespältigkeit dieses Ortes durchaus bewusst", sagt Leitenmüller: In einer Disco würden sich Jugendliche wohlfühlen. Es gäbe dort aber auch Enttäuschungen und Verletzungen. "Die Disco wird so zu einem Sinnbild unseres Lebens – ein Leben in all seiner Fülle, mit Licht und Schatten. Ein Leben, das Gott uns geschenkt hat, und genau das möchten wir bei dieser religiösen Feier in den Mittelpunkt stellen", sagt Leitenmüller. Im empire wird keine Eucharistie gefeiert, der Ablauf folgt nicht einer klassischen Wortgottesdienstfeier. "Es ist eine Form des Gebetes, des Lobpreises, mit der sich Jugendliche identifizieren können", hoffen die Organisatoren. "Ich finde die Idee gut und mutig, dass die Kirche als Zeichen dorthin geht, wo sich viele Jugendliche am Samstag versammeln – im Empire St. Martin – und dort mit ihnen einen Wort-Gottesdienst feiert", sagt der Abt des Stiftes Schlägl, Martin Felhofer. "Ich verbinde die Hoffnung, dass die Jugend, die den Weg zur Kirche nur mehr selten oder nicht mehr findet, entdeckt:Das Feiern des Glaubens tut gut, es ist eine Kraftquelle für mein Leben und gibt Sinn."Bischof Manfred ist von der Idee des Discogottesdienstes ebenfalls überzeugt. "Er sieht diese religiöse Feier an einem sogenannten ,Andersort' als positive Chance für Kirche bei und mit den Leuten", sagt Nicole Leitenmüller, die die geplante Veranstaltung vorab von der Diözese Linz "absegnen" lassen hat. Wir finden uns damit direkt im Feld der ,hinausgehenden Pastoral' – von der 'Komm her-Kirche zur Geh hin-Kirche'. Wir folgen dem Beispiel Jesu", sagt sie. Liturgie und Disco hätten viele Gemeinsamkeiten: Musik, Gesang, Tanz, Begeisterung, Licht, Begegnung, Freude und Lebensbejahung. Sie und ihr Team freuen sich auf die Veranstaltung und darauf, dass viele mitfeiern.• "I feier di, denk net an morgen (Mt 6,34)" – ist der Titel des ersten Disco-Gottesdienstes im Empire St. Martin. Das Motto lehnt sich an die Bibelstelle aus dem Matthäusevangelium an, wo es heißt: "Sorgt euch also nicht um morgen; denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Plage."Im Empire St. Martin warten am Samstag, 6. Mai, DJ's, Livemusik, die S(w)inging Acts und 2:Tages:bart, Einlass: 19.30 Uhr• Die Jugendmesse am Samstag, 3. Juni, 19.30 Uhr, findet im Stiftergarten in Aigen-Schlägl statt. Bei Schlechtwetter wird sie in der Maria-Anger-Kirche gefeiert.