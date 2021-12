In der Stadt Salzburg gibt es seit heute Nachmittag den dritten bestätigten Omikrom-Fall.

Salzburg. Eine 21-jährige Studentin ist nachweislich mit der Omikron-Variante des Corona-Virus infiziert. Das ist der dritte in der Stadt Salzburg bekannt gewordene Fall. Die junge Frau hatte am Dienstag einen PCR-Gurgeltest in einer Teststation gemacht. Die Sequenzierung der Probe bestätigte am Donnerstag, 16. Dezember 2021, dass es sich um die Omikron-Mutante handelt.

Die Infizierte gab an, keine Reiserückkehrerin zu sein, sich an die Lockdown-Regeln gehalten und in den letzten zwei Wochen nur für ihr Studium gelernt zu haben. Wo sie sich angesteckt haben könnte, wisse sie nicht. Es gebe keine weiteren Kontaktpersonen.

Die Frau weist aktuell nur leichte Symptome der Krankheit auf.

Bereits gestern wurde der Zweite Omikron-Fall bestätigt