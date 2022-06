Vor der Landesorganisation der Salzburger SPÖ wurde der Fahnenmast, auf dem eine Regenbogenfahne gehisst war, von Unbekannten umgeschnitten.



SALZBURG. Erst gestern, 24. Juni, zerstörten bisher Unbekannte die beiden neuen Regenbogen-Zebrastreifen vor der Schule in Liefering - Heute Nacht wurde vor der SPÖ-Landesorganisation der Fahnenmast mit der Regenbogenfahne von unbekannten Tätern umgeschnitten.

Bis gestern wehte die Regenbogenfahne vor der Salzburger SPÖ.

Foto: SPÖ Salzburg

hochgeladen von Lisa Gold

Regenbogenfahne ist weg



Die Regenbogenfahne sei ebenso nicht mehr dort, informiert SPÖ-Stadträtin Anja Hagenauer. "Irgendwer scheint mit dem Pride-Month ein gröberes Problem zu haben. In der Nacht ist unser Fahnenmast vor der SPÖ umgeschnitten worden und die Regenbogenflagge ist weg. Wir werden dann mal zwei Regenbogenfahnen hinhängen", so Hagenauer via Facebook.

Erst gestern wurden die neuen Regenbogen-Zebrastreifen vor der Volksschule in Liefering mit schwarzer Farbe besprüht und zerstört. Mehr dazu hier:

