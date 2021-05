Durch die Öffnungsschritte steht der überfälligen Rückkehr zum Training seit dem 19. Mai nichts mehr im Wege. Der ideale Zeitpunkt, um sich einen Ruck zu geben und bei sportssupport in der Panzerhalle anzumelden!

Auf über 1.400 m² Trainingsfläche findet sich bei sportssupport alles, was das Herz begehrt. Von hochwertigen, medizinisch zertifizierten Kraftgeräten bis zur Cross-Box für Crosstrainierer, Powerlifter und Weightlifter: variantenreich trainieren und seine Trainingsziele abgestimmt und nachhaltig verfolgen.

Im Fitnessstudio vermitteln Raumhöhen von bis zu zwölf Metern nicht nur das Freiheitsgefühl von Outdoortraining – bei sportssupport in der Panzerhalle ohnehin ganzjährig fixer Bestandteil, sondern sie schlagen auch in den Aerosol-Berechnungen positiv zu Buche.

Großzügige Erweiterung

Das Team von sportssupport war während der coronabedingten Schließung der Innenbereiche wahrlich nicht untätig. „Mit der großzügigen Erweiterung der beiden Gyms auf jeweils die doppelte Fläche haben wir trotz der aktuellen 20-m²-Beschränkung für ausreichend Platz gesorgt“, berichtet Christopher Laux von sportssupport. Der zusätzliche Platz ermöglicht der wachsenden Trainings-Community problemlos auch zu den Stoßzeiten ein uneingeschränktes und reibungsloses Training.

Faires Konzept – jetzt anmelden!

Das Konzept bei sportssupport ist denkbar einfach und fair.

Zutritt 24/7

Training ist prinzipiell rund um die Uhr möglich. Die aktuellen Auflagen erlauben es allerdings nur von 05:00 bis 22:00 Uhr.

Verträge sind monatlich kündbar.

Die Verträge erlauben unbegrenztes Stilllegen ohne Kosten.

Der reguläre Preis einer Mitgliedschaft beträgt € 55,- monatlich. Für Schüler, Studenten, Zivil- und Grundwehrdiener gibt es den Tarif „Bildung“ für nur € 41,-.

Anmelden oder einen Termin für ein unverbindliches Probetraining vereinbaren kann man per Mail unter info@sportssupport.at, telefonisch unter 0676-3282318 oder über das Kontaktformular.

Keine Maskenpflicht beim Training

Für betreutes und selbstständiges Training oder die Teilnahme an den Kursen ist der GGG-Nachweis, also genesen, getestet oder geimpft, nötig. Die in geschlossenen Räumen herrschende FFP2-Maskenpflicht gilt beim Training nicht. Christopher Laux: „Wir bitten unsere Mitglieder derzeit, nach Möglichkeit schon in Trainingsbekleidung zu kommen. Durch diesen solidarischen Akt jenen gegenüber, denen das nicht möglich ist oder die über unser Buchungssystem auf der Website auch Sauna & Infrarotkabine nützen möchten, entlasten wir den neuralgischen Punkt der Umkleiden.“



Bist du mehr der Kurstyp?



Die 340 m² große Kursfläche in der Panzerhalle macht es auch unter den aktuellen Vorgaben möglich, das erweiterte Kursangebot bei sportssupport so wie schon bisher im Kleingruppenformat von maximal 16 Teilnehmern anzubieten.

Beim attraktiven Programm mit Kursen wie (Aerial-)Yoga, Deep Work, Piloxing, Box Fit, Pilates, Silent Cycling, Pole Dance etc. kommt jeder auf seine Kosten.

Wellness bei sportssupport

Zum Wellnessangebot zählen neben Sauna und Infrarotkabine auch Mobility Circle und der Faszien-Corner. Hier findet sich alles, was verkürzte und verspannte Strukturen wieder geschmeidig macht. All das ist in der Mitgliedschaft inkludiert.

Freiberufliche Physio- und Therapiepraxis

sportssupport steht für Fitness und Therapie unter einem Dach. Mit aktuell 17 freiberuflichen TherapeutInnen bietet sportssupport seit über 20 Jahren fachliche Kompetenz und Methodenvielfalt. Persönlichkeit, Individualität und Nachhaltigkeit werden bei den in der Gemeinschaftspraxis angebotenen Physio-, Osteo-, Ergotherapien und Heilmassagen groß geschrieben. Hier wird ein ganzheitlicher und passiv-aktiv kombinierender Behandlungsansatz verfolgt. Nachhaltige Besserung ist selbst bei rasch eintretenden Behandlungserfolgen oberstes Gebot jeder Therapie.

Therapeutische Leistungen werden vom jeweiligen Sozialversicherungsträger teilrückerstattet.

Worauf noch warten? Jetzt anmelden!

Alle Informationen zur Mitgliedschaft gibt es auf der Website von sportssupport, unter 0676-3282318 oder per Mail unter info@sportssupport.at