Die Grasberge bieten gemütliches Wandergelände und tolle Rundumblicke in die höheren Gebirgsgruppen



Wobei ja die Bezeichnung Grasberge nur die umgangssprachliche ist – unter uns Salzburgern und Salzburgerinnen intern sozusagen. In der offiziellen Terminologie sind die Berge zwischen Pinzgauer Becken und dem Ennstal die Salzburger Schieferalpen und als solche Teil der Nordalpen. Für uns Bergbegeisterte sind das unerhebliche Details. Den eigentlichen Charme der Grasberge macht ihre Lage aus: Von den an sich unspektakulären Kuppen und Rücken hat man oft einen phänomenalen Blick in die Kalkalpen oder in die Hohen Tauern. Wer von Taxenbach herauf kommt, ist zudem in einem weniger bekannten Teil der Grasberge unterwegs. Ganz allein ist man allerdings nie: Hinter der nächsten Kurve steht bestimmt wieder eine Kuh.

Blick in die Hohen Tauern

Anforderung: Einfache Almwanderung, 750 Höhenmeter und 4 Stunden gesamt.

Ausgangspunkt/Anfahrt: Am westlichen Ortsende von Taxenbach (wenige Meter vor der Abzweigung ins Rauriser Tal) am Güterweg den Taxberg bis zum Parkplatz „Rieser Aste“ (1195 m) hinauf.

Eine kleine Rundtour

Route: Vom Parkplatz entlang der asphaltierten Straße zum Holzlehengut und dann weiter entlang der Almstraße hinauf zur Rieser Aste. Hinter dem Gasthaus auf der Almstraße bis der Steig (Wegweiser, 1580 m) in den Wald abzweigt. Hier nun etwas steiler hinauf zur Taxberghöhe (1655 m), die Straße überqueren, dann durch schönen Wald am Lammstein vorbei in einen Sattel (1700 m) zwischen Lammstein und Pfarrachhöhe. Man passiert hier eine Abzweigung (Wegweiser, 1650 m), bei der man sich links hält. Der Anstieg auf den Gipfel erfolgt über den Südostrücken immer entlang der Weidezäune. Der Abstieg von der Pfarrachhöhe, die nur mit einem Wegweiser bezeichnet ist, führt nach Südwesten zu den weithin sichtbaren drei Kreuzen. Dahinter den Pfad an einem alten und sehenswerten Stall vorbei nach Süden Richtung Pfarrachalm hinunter bis man auf einen etwas breiteren Almpfad kommt. Dieser führt durch die Südhänge der Pfarrachhöhe nach Osten und trifft exakt bei dem Sattel vor dem Lammstein (1700 m) wieder auf den Anstiegsweg. Weiterer Abstieg wie Anstieg.