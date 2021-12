Viele Routen führen auf den 1883 Meter hohen Frommerkogel. Eine startet in Werfenweng.



Egal ob von St. Martin am Tennengebirge über den Südanstieg oder über die Koren, ob über den „Geheimtipp“ von Lungötz aus oder vom kleinen sympathischen Skigebiet am Bischling in Werfenweng: Der Frommerkogel ist von allen Seiten ein schönes Skitourenziel. Die Tour von Werfenweng aus führt in einem weiten Bogen rund um das Skigebiet auf den Gipfel und streift dieses nur kurz.

Nur kurz Kontakt zum Pistengebiet

Anforderung: Einfache, aber durch die Wegführung etwas längere Tour 900 Höhenmeter und 3,5 Stunden im Anstieg.

Ausgangspunkt/Anfahrt: Zaglau, Parkplatz Skigebiet Werfenweng, Bischlingbahn. Werfenweng ist ein Vorzeigeort für sanfte Mobilität, Informationen über die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln hier.

Sanfte Mobilität in Werfenweng

Route: Vom Liftparkplatz nach Norden auf der Almstraße über weit ausholende Kehren zu einer Straßenverzweigung. Hier nach rechts über den Bach und entlang der Straße hinauf zur Strussingalm. Man befindet sich nun kurz im Pistenbereich. Weiter entlang der Almstraße (entspricht der Piste) nach Nordosten und etwas unter dem Anton-Procksch-Haus leicht fallend zur Grundalm. Hier dreht die Route auf Südwest und man steigt durch lichten Lärchenbestand zur malerischen Frommer Hochalm auf. Nach Süden über eine kurze Steilstufe zum flachen Gipfelhang und zum Kreuz. Abfahrt wie Anstieg, man sollte sich bei schlechter Sicht schon beim Anstieg die Abfahrtsroute gut einprägen, um von der Hochebene unter dem Gipfel nicht zu weit nach (orographisch) links zu geraten.

Variante: Sehr gut kombinierbar mit einem Abstecher auf die Brandlbergköpfe. Von der Frommer Hochalm nach Norden auf den dritten und mit 1784 m auch höchsten der drei Brandlbergköpfe.