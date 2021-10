Am 9. November um 9 Uhr kann man gemeinsam mit Christian Topf im Otelo Vorchdorf die Möglichkeiten des Smartphones erforschen.



VORCHDORF. Für die älteren Semester, die neues zum Thema Smartphone erfahren wollen, freuen sich die "Smartphoniker" auf Besuch. Der nächste Termin ist am 9. November um 9 Uhr im Otelo Vorchdorf in der Schulstraße 8. Gemeinsam mit Christian Topf erforscht man zwanglos die vielen Möglichkeiten des Smartphones.