VORCHDORF. Die Schreibfedern treffen sich wieder und erforschen gemeinsam die Welt des Schreibens, mit Input von außen oder mit gegenseitiger Bestärkung. Am Mittwoch, 13. Oktober um 18.15 Uhr wird gemeinsam die "Feder" in die Hand genommen, um aktiv in den Herbst zu starten. Das nächste Treffen ist im Dezember geplant. Infos und Kontakt unter: otelovorchdorf@gmail.com.