Improvisationsmusik, zwischen Elektronik, Stimme und Poesie – das ist das Motto, wenn NicoNote, Wang Inc. vs. Supermarket ins Kino Ebensee kommen. Das Konzert findet am Freitag, 22. April, um 20.30 Uhr statt.

EBENSEE. NicoNote ist Performerin und Sängerin, die schon mehrmals im Kino Ebensee zu Gast war. Die außergewöhnliche Performerin und Sängerin, deren Stimme und funkelndes Talent man seit ihrem Debüt mit den Violet Eves und den Nächten im Morphine Privée im Cocoricò bis hin zum Theater von Romeo Castellucci bewundert. Wang Inc. ist ein elektronischer Künstler, ein synthetischer Extrapolator von Klängen und Rhythmen aus digitalen Maschinen und analogen Synthesizern. Kürzlich produzierten NicoNote und Wang Inc. das Album Limbo Session Vol. 1, das von Rizosfera / Rough Trade veröffentlicht wurde. Das Ergebnis ihres "Dialogs" ist ein Autoren-Soundlabor, eine kraftvolle und visionäre Reise zwischen Poesie, Experiment und Dancefloor. Ein lebendiges, psychedelisches, originelles und aufregendes Set. Einzigartig . Klangperformance & Atmosphäre /Live-Elektronik.

Supermarket sind eine worldmusic-tropical kitsch music-italo Band mit eindeutig italienischer Lebensfreude zwischen Anarchie, Liebe und Wahnsinn. Alfredo Nuti und seine Hawara reisen extra aus Rimini/Romagna nach Ebensee an um den Abend in stilvolles Chaos zu stürzen.