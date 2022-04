Nach coronabedingter Pause ist heuer gemeinschaftliches Pilgern wieder möglich. Wolfgangsee Tourismus und Europakloster Gut Aich laden gemeinsam zum 6. Wolfgangsee-Pilgertag ein.

ST. WOLFGANG. Ein Pilgertag mit spirituellen Impulsen auf dem Alten Pilger- und Wallfahrtsweg nach St. Wolfgang. Treffpunkt und Abschluss ist beim Europakloster Gut Aich in St. Gilgen (Parkmöglichkeit). Aufbrechen, so wie die Natur es in dieser Osterzeit tut, die bewusste Wahrnehmung Gottes Schöpfung und ein Ziel erreichen, das seit Jahrhunderten viele Menschen bewegt. Heuer steht das Thema „Frieden“ im Mittelpunkt, angesichts des Krieges in der Ukraine und an vielen Orten der Welt.

Start am 23. April

Am Samstag nach Ostern, den 23. April geht es um 8.30 Uhr nach einem Pilgersegen vom Europakloster Gut Aich in St. Gilgen los nach Fürberg und über den Falkenstein nach Ried. Gestärkt mit einer Pilgersuppe im Leopoldhof führt der Pilgerweg zur Pfarrkirche St. Wolfgang und einer Andacht vor dem berühmten Pacher Altar. Für Pausen, Stille, Gebet, geistige und körperliche Stärkung sorgen Bruder Thomas Hessler vom Europakloster, unterstützt von Pilgerbegleitern.

Rückfahrt mit dem Schiff

Ein besonderes Erlebnis wird auch heuer wieder die Rückfahrt mit dem Schiff nach Fürberg. Die Fahrt mit dem Schiff galt für Pilger immer schon als „erlaubte“ Fortbewegung am Pilgerweg. Den Abschluss des Tages um etwa 16 Uhr erfolgt im Klostergarten Gut Aich. Für Pilgerinnen und Pilger aus weiterer Entfernung bietet sich ein Wochenende am Wolfgangsee an. Es bieten sich für den Aufenthalt von Freitag bis Sonntag genug Übernachtungsmöglichkeiten und zusätzliche Rastplätze an.

Weitere Informationen und Anmeldung unter klosterpforte@europakloster.com