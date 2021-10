GMUNDEN. Im September übergab Andrea Rockenbauer nach zweijähriger Präsidentschaft im Soroptimist Club Traunsee das Amt an Claire Braun. Rockenbauer kann auf sehr erfolgreiche, aber auch herausfordernde Clubjahre zurückblicken. Ihre Präsidentschaft war geprägt von einem engagierten Kampf gegen Gewalt an Frauen im Rahmen des internationalen Projektes „Orange the World“ und dem 100. Geburtstag von Soroptimist International. Unter den erschwerten Rahmenbedingungen durch die Coronapandemie ist es ihr gelungen ein aktives, überwiegend digitales Clubleben aufrecht zu erhalten und wichtige Projekte voranzutreiben und durchzuführen.

Die neue Präsidentin Claire Braun wird sich verstärkt dem Thema „Umwelt“ widmen und auch den internationalen Charakter des Clubs forcieren und so startet sie mit einem Vortrag der finnischen Tiefseetaucherin Tiina Wagner. Im November wird der Club auch heuer wieder die UN-Kampgane gegen Gewalt an Frauen unterstützen und viele weitere spannende Projekte werden folgen.