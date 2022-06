Nach dem Almauftrieb Anfang Juni beginnt für Mensch und Tier der Almsommer. Traditionell wird dieser auf vielen Almen feierlich eröffnet. Dieses Jahr wurden bei herrlichem Wanderwetter die Feierlichkeiten des Salzburger Almsommer 2022 auf der Postalm ausgetragen.

STROBL. Das traditionelle Einläuten der Almsommer-Glocken wurde erstmals in unserer Region durchgeführt und verkündete den offiziellen Start in die Wandersaison. Der Salzburger Almsommer ist, seit er 2003 ins Leben gerufen wurde, eines der wichtigsten Angebote in der Sommersaison – und natürlich auch für die Einheimischen längst ein unverzichtbarer Bestandteil der Wandersaison.

Ehrengäste läuten Almsommer ein

Hunderte Besucher kamen Mitte Juni zur feierlichen Eröffnung auf der Schnitzhofalm – darunter auch Skilegende Alexandra Meissnitzer, Snowboard-Doppelweltmeister Andreas Prommegger, Freestyle-Ski-Weltmeisterin Andrea Limbacher und Para-Skilangläuferin Carina Edlinger. Zu den Ehrengästen zählten neben LAbg. Hans Scharfetter darüber hinaus Rupert Quehenberger (Präsident Landwirtschaftskammer Salzburg), Landesbäuerin Claudia Entleitner, Almbauern-Obmann Silvester Gfrerer, die Bürgermeister Franz Eisl (St. Wolfgang), Josef Weikinger (Strobl) und Otto Kloiber (St. Gilgen) sowie die Vertreter der Salzburger Tourismuswirtschaft, angeführt von Leo Bauernberger (Geschäftsführer SalzburgerLand Tourismus) und Thomas Herrmann (Geschäftsführer Wolfgangsee Tourismus).

Ein buntes Rahmenprogramm mit Handwerksmarkt, herzhafter Alm-Kulinarik und zünftiger Musik sorgte für Genuss und Stimmung.