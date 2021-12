BEZIRK GMUNDEN. Brigitte Spitzbart hat bei ihrem Papiersterne-Verkauf im Spar Markt in der Gmundner Aubauerstraße sensationelle 2.505,34 Euro für die BezirksRundSchau Christkind-Aktion eingenommen. Die Spendensumme kommt dem Feichtlgut in Ohlsdorf zugute.

Am 17. und 18. Dezember war es endlich soweit: Die engagierte Spar-Mitarbeiterin durfte bei ihrem Arbeitgeber ihre Sterne, die sie über das gesamte Jahr gebastelt war, verkaufen. "Ich bedanke mich bei allen, die diese Aktion unterstützt haben. Beim Durchzählen war ich überwältigt, wie viel zusammen gekommen ist!", freut sich Spitzbart, die sichtlich gerührt war.

Ursprünglich hat sie 2.021 "Sterne der Hoffnung" gebastelt. Da der Andrang vor Ort so groß war, hat sie parallel zum Verkauf weiter Sterne produziert. Rund 3.000 Sterne werden es zum Schluss wohl gewesen sein. Die Mindestsumme für den Verkauf hat Spitzbart mit 50 Cent fixiert, viele Kunden haben auch mehr Geld in die Spendenbox geworfen.

Das Spendenkonto ist auch nach Weihnachten geöffnet

Spenden Sie jetzt an den Verein BezirksRundSchau-Christkind* im Salzkammergut.

Zahlscheine gibt es in Raiffeisenbanken oder überweisen Sie in Ihrer Bank-App oder via Online-Banking:

Verein BezirksRundSchau-Christkind

Raiffeisenlandesbank OÖ

IBAN: AT78 3400 0000 0277 7720

SWIFT: RZOOAT2L

Die Spenden werden automatisch im Steuerausgleich berücksichtigt. Bitte geben Sie dafür im Verwendungszweck folgende Daten vollständig an, da nur so eine Zuweisung garantiert werden kann:

• Kennwort "Salzkammergut"

• Vor- und Zunamen

• Geburtsdatum

• Adresse

Datenschutzinfo für Spender unter:

meinbezirk.at/ds-christkind

*Dr. Herbert-Sperl-Ring 1, 4060 Leonding, ZVR 863416870, SO-6854

Jetzt für den Christkind-Lauf anmelden!

"Virtuell laufen, real helfen“ heißt es von 6. bis 9. Jänner 2022 beim zweiten Christkindlauf. Anmeldungen sind ab sofort unter christkindlauf.at möglich.