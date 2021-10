LAAKIRCHEN. Nach einem Jahr Verschiebung konnte der vom Fischerverein Traunsee organisierte Fischerkurs im Namen vom Revier Obere Traun – Lambach endlich in Laakirchen durchgeführt werden. Die Organisation war diesmal sehr umfangreich, da einige für den ursprünglich 2020 geplanten Präsenzkurs abgesprungen sind und den Kurs im neuen Onlinemodell absolviert haben oder den Kurs nicht mehr machen wollten. Ein hin und her mit An- bzw. Abmeldungen, Geld zurück und so weiter war die Folge. Am 18. Oktober war es aber nun endlich so weit und der erste Kurstag konnte planmäßig gestartet werden. Zwei Wochen später ging der Kurs weiter und auch die Prüfung wurde durchgeführt, die alle 37 Teilnehmer geschafft haben und nun somit in Besitz einer Fischerkarte sind. Nach Beendigung des 2. Kurstages wurde über Ersuchen des OÖ Landesfischereiverbandes noch die Prüfung für den Onlinekurs von 43 Teilnehmern abgenommen. Auch hier haben alle Teilnehmer die Prüfung bestanden. Der Fischereiverein Traunsee bedankt sich bei allen, die an der Durchführung des Kurses mitgewirkt haben und an die Stadtgemeinde Laakirchen, die den Sitzungssaal wieder unentgeltlich zur Verfügung gestellt hat.