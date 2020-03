Im Probelokal der Bürgerkapelle Bad Ischl in der Schulgasse findet am Freitag, 13. März 2020 eine „offene“ Probe statt.

BAD ISCHL. Musikinteressierte Menschen jeden Alters sind herzlich willkommen in ungezwungener Atmosphäre Musikinstrumente kennenzulernen oder auch bereits erlernte mitzubringen und mitzuspielen. Die Musiker der Bürgerkapelle Bad Ischl freuen sich auf viele motivierte Besucher und einen lustigen Probeabend.