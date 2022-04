Die Freiwillige Feuerwehr Eben & Nachdemsee freut sich über einen stetigen Zuwachs an Feuerwehrjugendmitgliedern. Aus diesem erfreulichen Grund sind die bestehenden Uniformen bei der Jugendgruppe zu wenig geworden. Somit wurde ein Ankauf der nun neuen blauen Uniformen beschlossen. Diese neuen Uniformen sind jetzt landesweit im neuen und einheitlichen Design. Das Erscheinungsbild dieser neuen Bekleidung ist nun in der Farbe Blau. Die Feuerwehrjugend ist besonders stolz auf die neue Ausrüstung und konnte diese neuen Uniformen beim Jugendwissentest des Bezirkes Gmunden in Ebensee erstmals präsentieren.

11 Kameraden sind zum ersten Mal beim Wissenstest angetreten und konnten sich dabei das begehrte Abzeichen in Bronze sichern. Ein toller Erfolg für den Feuerwehrnachwuchs.

Die Betreuer der Feuerwehrjugendgruppe Eben & Nachdemsee freuen sich wieder auf ein ereignisreiches Jahr voller Übungen, Schulungen und Ausflüge mit seiner TOP Jugendgruppe.

Nähere Infos auf www.ff-eben-nachdemsee.at

Bericht und Fotos: Feuerwehr Eben und Nachdemsee